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Накануне Кристина Орбакайте прибыла в Анапу, чтобы дать небольшой концерт. На курорт вместе с артисткой прилетела и ее дочь Клавдия, которая мило поддержала свою родительницу, когда та была на сцене.
В своих "Инстаграм-историях" Орбакайте выложила серию видео, на которых показала короткий отрывок своего выступления. Основное внимание певица уделила своей наследнице, которая танцевала за сценой.
Клавдия, одетая в стильное платье и кроссовки, внимательно наблюдала за движениями подтанцовки Орбакайте, а после и сама пустилась в пляс. Девочка повторяла движения за артистками, широко улыбаясь.
Внучке Примадонны, судя по всему, пришлась по вкусу песня "Май", которую исполняла Орбакайте.
Ранее певица похвасталась успехами своей дочери, которая в свои 9 лет уже свободно говорит на нескольких иностранных языках. Орбакайте опубликовала видео, на котором показала, как они вместе с Клавдией делают домашнее задание по математике. При этом часть задания была на испанском, другая – на английском.
Артистка в шутку заметила, что наследница ее совсем запутала. Однако в конце видео Кристина продолжила беседовать с дочерью на английском, помогая ей разобраться в условиях задачи. Фанатов восхитила дружная семья знаменитости, а углубленные знания Клавдии были удостоены отдельного внимания.
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