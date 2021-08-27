Некоторые жители Незалежной готовы объективно смотреть на вещи

Давно известно, что представители и пособники киевского режима на дух не переносят некоторых наших журналистов. Очередной скандал разгорелся вокруг имени телеведущей Ольги Скабеевой. Даже украинский журналист Максим Назаров не смог терпеть несправедливость и заступился за коллегу из России.



Возводить поклеп на нашу журналистку начала новоиспеченная украинская чиновница Ольга Герасимьюк. Ранее она также работала в медиасфере. Дама заявила, что украинский канал "Наш" останется без лицензии за "скабеевщину". Назаров, который давно трудится на этом информационном ресурсе, объяснил такое оскорбительное высказывание простой завистью.

Журналист убежден, что Герасимьюк не дают покоя лавры знаменитой российской телеведущей. По мнению Назарова, считать карьеру украинки успешной по нынешним меркам весьма сложно. Также он намекнул на несложившуюся личную жизнь и сложную судьбу деятельницы с Незалежной.

"Закрывать канал за "скабеевщину" – это самодурство", – отрезал телеведущий в беседе с корреспондентом издания "Страна.ua".

При этом, стоит отметить, что мнение особо оголтелых украинцев сходится со взглядами активной сторонницы киевского режима Герасимьюк. Так, местный депутат и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк объявил, что адекватные люди не могут смотреть телепередачи с участием Скабеевой.