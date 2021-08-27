Имитация богатой жизни: Норкин вывел российских звезд на чистую воду

Имитация богатой жизни: Норкин вывел российских звезд на чистую воду
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Идеальной картинке в социальных сетях верить можно далеко не всегда

В последнем выпуске шоу "Место встречи" обсуждали, как зарабатывают современные блогеры. Ведь в социальных сетях современных звезд то и дело мелькают дорогостоящие украшения, стоимость которых оценивается в несколько миллионов рублей, молодые артисты покупают себе роскошные дома и автомобили. Но, как уверяет ведущий передачи Андрей Норкин, далеко не всегда "инстаграмная" картинка соответствует действительности. 

Журналист объяснил, что нередко блогеры обманывают своих подписчиков, вещая на многомиллионную аудиторию о богатой жизни. Например, продолжил Норкин, однажды Виктория Боня показывала своим фолловерам роскошный отель в Таиланде. Мол, посмотрите, как мы живем. Но теледиву выдала дочка, которая скромно поправила маму: "Мы здесь не живем". 

Под раздачу попал и Тимати, который с завидной регулярностью публикует фотографии из частных самолетов. Но собственного джета у рэпера нет. Как правило, он летает с друзьями или арендует судно. 

Вспомнил Норкин и о еще одной скандальной истории. Некоторое время назад блогера Елену Сажину остановили сотрудники ГИБДД. В ее автомобиле нашли фальшивые деньги и муляжи оружия. 

И так во всем, считает журналист. Многие современные звезды не брезгуют арендовать букеты цветов, пакеты из дорогих магазинов, коробки от техники. Кто-то даже делает фотографии в макетах самолетов и вертолетов. И, как правило, обман почти никто не замечает. 

Ранее Норкин рассмешил гостей студии анекдотом о боевиках и бородатых женщинах. 

Источник: "Место встречи"
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров
По теме

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

"Газпром" вынужден придумать план Б по "Северному потоку-2" из-за решения Европы

У российского монополиста остались сложные пути для возможности заполнить на 100% новую трубу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей