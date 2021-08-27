Идеальной картинке в социальных сетях верить можно далеко не всегда

В последнем выпуске шоу "Место встречи" обсуждали, как зарабатывают современные блогеры. Ведь в социальных сетях современных звезд то и дело мелькают дорогостоящие украшения, стоимость которых оценивается в несколько миллионов рублей, молодые артисты покупают себе роскошные дома и автомобили. Но, как уверяет ведущий передачи Андрей Норкин, далеко не всегда "инстаграмная" картинка соответствует действительности.

Журналист объяснил, что нередко блогеры обманывают своих подписчиков, вещая на многомиллионную аудиторию о богатой жизни. Например, продолжил Норкин, однажды Виктория Боня показывала своим фолловерам роскошный отель в Таиланде. Мол, посмотрите, как мы живем. Но теледиву выдала дочка, которая скромно поправила маму: "Мы здесь не живем".

Под раздачу попал и Тимати, который с завидной регулярностью публикует фотографии из частных самолетов. Но собственного джета у рэпера нет. Как правило, он летает с друзьями или арендует судно.

Вспомнил Норкин и о еще одной скандальной истории. Некоторое время назад блогера Елену Сажину остановили сотрудники ГИБДД. В ее автомобиле нашли фальшивые деньги и муляжи оружия.

И так во всем, считает журналист. Многие современные звезды не брезгуют арендовать букеты цветов, пакеты из дорогих магазинов, коробки от техники. Кто-то даже делает фотографии в макетах самолетов и вертолетов. И, как правило, обман почти никто не замечает.

Ранее Норкин рассмешил гостей студии анекдотом о боевиках и бородатых женщинах.