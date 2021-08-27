После многолетний скитаний по Штатам звезда "Гардемаринов" вернулась на Родину

В свое время Людмилу Нильскую звали сниматься во многих советских картинах, которые позже стали считать классикой отечественного кинематографа. Но однажды актриса пропала с экранов. В жизни артистки произошли глобальные перемены, о которых она до сих пор вспоминает с некоторым ужасом.

Людмила Нильская появилась на свет в 1957 году. Когда ей исполнилось 18, девушка поехала покорять Москву. Она смогла поступить в Школу-студию МХАТ, но проучилась там недолго. На дверь ей указали из-за двойки по истории КПСС.

Но Нильская решила не отказываться от мечты и подала документы в Щукинское училище, куда ее сразу же приняли. В 1978 году Людмила Валерьевна дебютировала в кино.

Всесоюзную славу актриса приобрела, когда на экраны вышел многосерийный фильм "Государственная граница". В киноленте Нильская исполнила роль шпионки Ядвиги Ковальской.

В 1983 году актриса вышла замуж за своего поклонника Георгия Исаева. Именно брак с этим мужчиной перевернул всю жизнь Людмилы Валерьевны.

На первых порах все было хорошо. В 1991 году у пары родился сын Дмитрий. Но после распада Советского союза Нильская осталась без работы. Тогда Исаев предложил супруге бежать в США.

Актриса согласилась, продала свою квартиру. Муж клятвенно заверял, что на эти деньги построит успешный бизнес за океаном. В 1994 году супруги с маленьким сыном на руках покинули Россию.

Ностальгия не мучила Нильскую. Штаты произвели на нее неизгладимое впечатление. Но эйфория быстро разбилась о суровую реальность. В США некогда популярная актриса жила на пособие. Иногда работала шофером, иногда – продавцом, а в какие-то моменты приходилось даже мыть полы.

Бизнес Исаева прогорел. Он оказался по уши в долгах. А в 2001 году мужчина и вовсе ушел от Нильской к любовнице, оставив их с сыном одних в чужой стране.

Спустя 2 года артистка приняла решение вернуться на родину. Какое-то время Людмила Валерьевна вместе с сыном жили в съемной квартире. Благо, друзья не забыли о ней. Сергей Проханов позвал актрису в театр Луны. С 2008 года она является актрисой Государственного театра киноактера.

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