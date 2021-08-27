Предпринимательница общается с миллионершей уже год

Недавно стало известно о том, что 37-летний Прохор Шаляпин женился на 42-летней Татьяне Девис. О церемонии знали только близкие новоиспеченных супругов. В интервью News.ru бывшая жена артиста, предпринимательница Лариса Копенкина, рассказала о своем отношении к миллионерше из Канады.

Копенкина заявила, что была в курсе планов Шаляпина. Впервые Прохор заговорил о свадьбе полтора года назад. Лариса добавила, что финалист проекта "Фабрика звезд-6" давно знает Девис.

Экс-избранница певца довольна его выбором.

"Лично я общаюсь с ней уже год. Хорошая женщина", – отметила она.

Предпринимательница подтвердила, что пара узаконила свои отношения в Америке. На данный момент Татьяна борется с коронавирусной инфекцией. Болезнь протекает у миллионерши в тяжелой форме.

Что касается Копенкиной, то она поддерживает дружеские отношения со знаменитостью. Женщина заверила – Прохор из тех людей, кто в любой момент готов протянуть руку помощи. Лариса очень ценит данное качество в исполнителе.

Также бывшая супруга Шаляпина заявила, что не испытывает чувство ревности. По словам бизнесвумен, у нее все хорошо на личном фронте. 65-летняя женщина утверждает, что никогда не сталкивалась с недостатком мужского внимания.

Напомним, Шаляпин и Копенкина состояли в браке с 2013 по 2015 годы. Она стала второй по счету женой певца.

Ранее появилась информация о том, что за праздничное мероприятие новоиспеченным супругам пришлось отдать 15 миллионов рублей.