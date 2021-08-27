"Как дал залп!": Галкин вспомнил о конфузе Баскова на глазах Пугачевой

"Как дал залп!": Галкин вспомнил о конфузе Баскова на глазах Пугачевой
Николай Басков и Алла Пугачева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Поступок артиста внес коррективы в праздник

Максим Галкин вспомнил о шокирующей выходке Николая Баскова, которая произошла на дне рождения супруги Александра Буйнова. Тогда на мероприятии собрались многие звезды, включая Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле.

По словам Максима, вечеринка проходила замечательно. Примерно в 12 часов ночи туда приехал Басков. Натуральный блондин уже был навеселе. Как отметил юморист, в тот период певец не сидел на диете и иногда баловался алкоголем.

Исполнитель хита "Шарманка" захотел поднять градус веселья. Николаю больше ничего не пришло в голову, как порадовать собравшихся своим вокалом. Галкин едко подметил – звездный коллега скачал свои же фонограммы из Интернета и начал попросту имитировать пение.

Однако это не удовлетворило Баскова. Он хотел, чтобы его нахождение на празднике произвело более яркое впечатление на гостей и виновников торжества. Внезапно в поле зрения знаменитости попал огнетушитель. В голову артисту пришла безумная мысль – использовать изделие в качестве спецэффекта к выступлению.

Увидев, что вытворяет Николай, присутствующие на вечеринке поняли – до добра это точно не доведет. Примадонна стала первой, кто поспешил ретироваться на улицу.

В итоге огнетушитель, оказавшийся химическим, сработал в руках певца.

"Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды", – вспомнил Галкин.

Забавен тот факт, что артист разбрызгивал на гостей пену и одновременно кричал, что она опасна для здоровья.

Ранее стало известно о том, что Басков сделал Софии Ротару шикарный подарок. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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