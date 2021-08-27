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Максим Галкин вспомнил о шокирующей выходке Николая Баскова, которая произошла на дне рождения супруги Александра Буйнова. Тогда на мероприятии собрались многие звезды, включая Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле.
По словам Максима, вечеринка проходила замечательно. Примерно в 12 часов ночи туда приехал Басков. Натуральный блондин уже был навеселе. Как отметил юморист, в тот период певец не сидел на диете и иногда баловался алкоголем.
Исполнитель хита "Шарманка" захотел поднять градус веселья. Николаю больше ничего не пришло в голову, как порадовать собравшихся своим вокалом. Галкин едко подметил – звездный коллега скачал свои же фонограммы из Интернета и начал попросту имитировать пение.
Однако это не удовлетворило Баскова. Он хотел, чтобы его нахождение на празднике произвело более яркое впечатление на гостей и виновников торжества. Внезапно в поле зрения знаменитости попал огнетушитель. В голову артисту пришла безумная мысль – использовать изделие в качестве спецэффекта к выступлению.
Увидев, что вытворяет Николай, присутствующие на вечеринке поняли – до добра это точно не доведет. Примадонна стала первой, кто поспешил ретироваться на улицу.
В итоге огнетушитель, оказавшийся химическим, сработал в руках певца.
"Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды", – вспомнил Галкин.
Забавен тот факт, что артист разбрызгивал на гостей пену и одновременно кричал, что она опасна для здоровья.
Ранее стало известно о том, что Басков сделал Софии Ротару шикарный подарок.
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