Актриса сочувствует оставшимся без работы коллегам

Вот уже некоторое время общественность обсуждает скандал, который разразился вокруг театра имени Ермоловой. Пройти мимо громкой истории не смогла и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

Напомним, художественный руководитель театра Олег Меньшиков принял решение об увольнении 18 членов труппы. К такому шагу актер прибегнул из-за того, что на фоне пандемии COVID-19 учреждение культуры оказалось в сложной финансовой ситуации.

Как сообщила Поргина в интервью "Телепрограмме", она продолжает следить за развитием событий. Артистка сочувствует коллегам, оставшимся без работы в такой непростой период.

"Ситуация, происходящая в Театре имени Ермоловой, возмутительная", – заявила Людмила Андреевна.

Вдова Караченцова добавила – некоторое время она сама сидела без работы. Однако вскоре актриса вернется к любимому делу. По словам Поргиной, директор "Ленкома" Марк Варшавер согласился дать ей роли в спектаклях.

Недавно Людмила Андреевна вновь снялась в кино. Она сыграла пожилую даму в одной из картин. Артистка уверена – талант с возрастом никуда не исчезает.

А пока Поргина внимательно следит за своим здоровьем. Знаменитость посещает занятия по йоге, фитнесу и пилатесу. Также актриса с удовольствием путешествует по миру. Недавно список посещенных ею стран пополнился Болгарией, Турцией и ОАЭ.

Ранее Поргину раскритиковали за ужасный вид могилы Караченцова. Свое возмущение по этому поводу выразил и Варшавер.