Артист уже мечтает вернуться к работе

Пару дней назад появились новости о госпитализации Ивана Краско. У народного артиста России диагностировали инсульт. Директор актера Вячеслав Смородинов поделился свежими данными о его состоянии.

По словам Смородинова, на данный момент Иван Иванович находится в обычной палате. В медучреждении, под присмотром врачей, звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" пробудет еще примерно 10 дней.

Острое нарушение кровоснабжения головного мозга оставило след на состоянии здоровья 90-летнего артиста. Как отмечает Вячеслав, у Краско наблюдаются проблемы с памятью.

"Может по несколько раз одно и то же рассказывать. Зрение немного нарушилось боковое", – сообщил директор знаменитости.

Однако и до инсульта Иван Иванович не обладал хорошим зрением. Поэтому ситуация не критическая, поспешил успокоить общественность Смородинов.

К счастью, тяжелый недуг никак не повлиял на речь и двигательную активность Краско. Единственное, актер еще не до конца восстановился после болезни, поэтому чувствует сильную слабость.

При этом прогнозы врачей оптимистичные – специалисты уверены, что через некоторое время артист окончательно придет в себя. Правда сроки выздоровления увеличиваются из-за почтенного возраста Ивана Ивановича.

Вячеслав заявил, что Краско уже вовсю демонстрирует боевой настрой. Кинозвезда поскорее хочет покинуть стены больницы и заняться любимой работой. Скорее всего актера отправят в санаторий, где он будет постепенно набираться сил и проходить реабилитацию.

Ранее стало известно, в каком состоянии Краско попал в больницу.