Пересильд рассказала о комплексах из-за романа с женатым Учителем

Пересильд рассказала о комплексах из-за романа с женатым Учителем
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
При этом актриса не жалеет о прошлом

В 2017 году общественность впервые узнала о романе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. На протяжении долгого времени звездные любовники тщательно скрывали свои отношения. В интервью изданию Psychologies артистка призналась – ей было непросто свыкнуться с мыслью, что она встречается с женатым мужчиной.

Тогда, как, впрочем, и сейчас, Учитель состоял в браке с Кирой Саксаганской и имел сына Илью. В 2009 году Юлия подарила ему дочь Анну. А в 2012 году на свет появилась вторая дочь – Мария.

Пересильд мучили угрызения совести из-за статуса избранника.

"У меня много комплексов по этому поводу. Но это история моей жизни, которая прошла в любви", – отметила она.

Артистка добавила – решение вступить в романтическую связь было обоюдным. Со временем Юлия поняла, что пора перестать жить в сомнениях и страхах. Важно наслаждаться обществом друг друга и дарить любовь детям.

В СМИ писали, что в итоге Юлия и Алексей приняли решение о разрыве. Однако актриса не сказала прямо, расстались они или нет. По словам Пересильд, она хорошо общается с родителями и сыном Учителя. Кроме того, артистка не препятствует общению наследниц с отцом. Кинозвезда считает – как бы не сложились обстоятельства, они родные люди друг для друга.

Артистка мечтает однажды встретить такого мужчину, рядом с которым проведет всю жизнь. При этом она уверена, что такой партнер – это настоящий подарок судьбы. 

Ранее Пересильд заподозрили в новом романе. 

Источник: Psychologies ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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