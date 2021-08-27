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Популярная белорусская исполнительница Анжелика Агурбаш находится в одном из отделов полиции Москвы. Об этом стало известно сегодня, 27 августа.
Согласно приведенным данным, в настоящее время со звездой беседуют сотрудники местных правоохранительных органов. Причиной допроса стало объявление певицы в розыск в родной Белоруссии – республиканские органы возбудили в отношении знаменитости дело за оскорбление президента страны Александра Лукашенко.
Позднее информацию о задержании опровергла концертный директор исполнительницы. Менеджер сообщила журналистам РИА ФАН, что данные не соответствуют действительности, а с Анжеликой все хорошо.
Напомним, Агурбаш призывала население Белоруссии объединиться для того, чтобы выйти из внутригосударственного кризиса и добиться проведения референдума с "народным проектом". По словам участницы Евровидения-2005, сейчас в стране воцарилось невиданное доселе беззаконие, а действующий глава республики Александр Лукашенко удерживает граждан страны в плену, устраивая беспощадные репрессии. Судьба народа же и его потомков, заявила Анжелика, исключительно в его собственных руках.
Сама звезда опровергает заявления о своей вине, считая, что не нарушала законов республики. Анжелика сообщила, что инкриминируемые ей "разжигание вражды или розни" и "публичное оскорбление президента" вызывает удивление.
Исполнительница, тем не менее, уверена, что российские правоохранительные органы не станут выдавать ее белорусским коллегам, которые обвиняют ее в тяжких деяниях и послали в РФ запрос на ее выдачу.
Ранее Агурбаш выразила сильное негодование после того, как супруг отказался выполнять ее требование о ежемесячной выплате в 500 тысяч рублей на шестнадцатилетнего сына Анастаса. Суд же решил, что 15 тыс. вполне хватит.
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