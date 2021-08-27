Брат музыканта подозревает, что у артиста коронавирус

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин попал в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент музыкант находится в реанимации.

Тревожная новость появилась на официальной странице Бурдина "ВКонтакте". Сообщается, что Владимира госпитализировали в четвертую больницу города Екатеринбурга.

Бард впал в состояние комы. Как отмечает брат артиста Тимофей, у него повреждено 80% легких. Врачи приняли решение подключить звездного пациента к аппарату ИВЛ.

"У него крайне тяжелое состояние", – поделился родственник Владимира.

Ситуацию осложняет тот факт, что у Бурдина поражен головной мозг. По словам Тимофея, у музыканта пока не диагностировали коронавирус. Однако мужчина подозревает, что, скорее всего, подобные осложнения вызвала именно эта зараза.

Брат артиста добавил – врачи продолжают бороться за его жизнь. Специалисты используют современное оборудование, чтобы вытащить Владимира с того света.

Тимофей обратился к поклонникам знаменитого брата и представителям СМИ с просьбой не докучать звонками их мать. Мужчина объяснил – родительнице сейчас очень непросто.

"Сил и здоровья Владимиру, верим, что он выкарабкается!" – написал один из пользователей Сети.

Напомним, авторству Бурдина принадлежит песня "Молодость жива", а также некоторые другие хиты групп "Смысловые галлюцинации" и "Пилот".