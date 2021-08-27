"Надо же так": сын Шепелева и Фриске растет копией мамы

"Надо же так": сын Шепелева и Фриске растет копией мамы
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свежие фото порадовали поклонников

Дмитрий Шепелев поделился свежими фотографиями с сыном Платоном, рожденным в браке с Жанной Фриске. Пользователи Сети пришли к выводу, что мальчик растет настоящей копией покойной артистки.

Снимки были сделаны для журнала GQ Россия. Шепелев дал интервью популярному изданию, в котором рассказал о своем отцовстве.

Для фотосессии Дмитрий и Платон выбрали спортивный стиль в одежде. Телеведущий позирует в оливкового цвета футболке, черных штанах и светлых кроссовках. Наследник исполнительницы хита "А на море белый песок" надел на себя бейсболку, кеды, а также стильный темный прикид.

Судя по кадрам, отец и сын прекрасно ладят друг с другом. Они демонстрируют полнейшую идиллию в отношениях, которой могут позавидовать многие.

Подписчики обратили внимание на то, как сильно Платон похож на Фриске.

"Мамин сын", "Копия Жанны", "Какой красавчик! Крепкого здоровья вам и счастья!", "Копия мама. Надо же так", "Платон классный!!!", – прокомментировали интернет-пользователи.

Многие пожелали семье Дмитрия счастья и взаимопонимания. Они в очередной раз отметили – как приятно наблюдать, что телеведущий проводит много времени с наследниками.

Напомним, Шепелев воспитывает дочь своей жены Екатерины Тулуповой от предыдущих отношений – Ладу. А 26 марта избранница знаменитости подарила ему сына Тихона.

Ранее отец Фриске, Владимир Борисович, рассказал о проблемах со здоровьем из-за скандалов с Шепелевым. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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