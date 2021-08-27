Торжество решили провести в центре столицы в роскошном отеле Hyatt Regency

27 августа Марина Федункив отметила юбилей – артистке исполнилось 50 лет. В этот день в жизни актрисы случилось еще одно радостное событие – она отпраздновала свадьбу с 37-летним итальянцем Стефано Мадж в Москве.

Официально пара связала себя узами брака в конце июля. Спустя месяц молодожены решили устроить грандиозное торжество. На свадьбу Федункив позвала многих звезд, среди гостей оказались Николай Басков, Гарик Харламов, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Николай Цискаридзе и многие другие. Поддержать звезду в этот важный день пришел и ее коллега по сериалу "Реальные пацаны" Николай Наумов.

Николай Басков одним из первых опубликовал кадры со свадьбы актрисы. В ролике гости встретили молодоженов, радостно приветствуя их и снимая на телефоны. Для такого важного дня Федункив выбрала белоснежное платье с глубоким вырезом, прикрывающим плечи.