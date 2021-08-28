Актриса относилась к тем людям, кто копил все страхи и обиды в себе

Несколько дней назад стало известно о смерти экстрасенса Дардо Кусто. Выяснилось, что в прошлом известный шаман работал с Анастасией Заворотнюк.

В интервью "Комсомольской Правде" Кусто однажды рассказал, как помогал звезде сериала "Моя прекрасная няня" справиться с негативной энергетикой. По словам экстрасенса, его знакомство с Заворотнюк произошло около шести лет назад. Специалист в области паранормального и актриса встретились на телешоу "Человек-невидимка".

Немного пообщавшись с Анастасией, Дардо понял – на ней лежит порча. Тогда шаман пришел к выводу, что причина кроется в зависти и ненависти со стороны других женщин. Артистка не могла не согласиться с выводами нового знакомого.

Кусто отметил – проблема Заворотнюк заключалась в том, что она даже не пыталась избавиться от негативной энергетики. Все страхи и переживания знаменитость носила в себе.

"Много лет носила невысказанную обиду", – добавил экстрасенс.

Из-за того, что звезда отказывалась пойти на прием к психологу или другому эксперту, душевная боль со временем завладела и ее подсознанием. В результате Анастасия столкнулась с хронической усталостью, тревожностью и прочими малоприятными явлениями. Но, что самое главное, все это могло привести к серьезным болезням.

Примечательно, что актриса не сразу смогла открыться Кусто. Дардо заявил – Заворотнюк попросту не хотела выходить из образа жизнерадостной и веселой няни Вики. В итоге шаман уговорил звезду на специальный обряд и помог ей распрощаться с проблемой.

Ранее режиссер Анатолий Демидов рассказал, как себя чувствует Анастасия.