Неизвестно, в чем заключалась причина неприязни

На своей странице в "Инстаграм" Станислав Садальский часто делится интересными фактами из биографии российских деятелей культуры. В этот раз артист вспомнил о ссоре сценариста Никиты Михалкова с ныне покойным театральным режиссером Петром Фоменко.

По словам Садальского, действия происходили в 1993 году. Тогда Фоменко поставил спектакль "Без вины виноватые", который произвел настоящий фурор. Постановку впервые показали в буфете театра имени Вахтангова.

На премьере присутствовал Никита Сергеевич. Увиденное произвело на него огромное впечатление. После завершения спектакля Михалков отыскал Петра Наумовича, чтобы поделится с ним своими эмоциями.

Однако театральный режиссер не разделил восторга артиста. Фоменко отказался от рукопожатия со сценаристом, публично заявив, что тот – "генетический подлец".

Никита Сергеевич не растерялся и ответил своему обидчику. Он изменил тон голоса на сострадательный и поинтересовался, как Петр Наумович уживается с такой злобой.

В данном конфликте актеры, принявшие участие в постановке, разделили позицию Фоменко. Но члены труппы не нашли в себе смелость вслух продемонстрировать солидарность с мнением режиссера.

Напомним, Петр Наумович скончался 9 августа 2012 года. Худруку театра "Мастерская Петра Фоменко" было 80 лет.

Ранее актриса Лариса Удовиченко рассказала о ссоре с Садальским. Артистка призналась – она не смогла вынести тяжелый характер журналиста.