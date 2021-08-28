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В шоу-бизнесе разгорелся новый скандал. На этот раз его главными героями стали телезвезда Лера Кудрявцева и режиссер Сарик Андреасян. Причиной публичных разборок послужила неудачная шутка телеведущей.
Недавно со сцены фестиваля "Новая волна" Кудрявцева бросила камень в огород Андреасяна. Лера прямым текстом сказала, что среди большого количества картин сценариста очень мало достойных работ. Это сильно задело самолюбие российско-армянского деятеля культуры.
Напомним, кинорежиссер участвовал в создании таких комедийных фильмов, как "Служебный роман. Наше время", "Что творят мужчины!", "Няньки", "Мужчина с гарантией" и других.
На личной инстаграм-странице Сарик опубликовал отрывок с тем самым высказыванием Кудрявцевой.
"Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас Мама плохо воспитала?" – грубо написал Андреасян.
Также сценарист предположил, что знаменитость попросту живет в мире иллюзий. Он посоветовал Лере тщательно проверять информацию перед тем, как воспроизводить ее на публике.
Высказывание телеведущей в свой адрес режиссер назвал "тупой шуткой", авторами которой, по его мнению, являются люди, которые плохо разбираются в киноиндустрии. Также обиженный Андреасян не упустил возможности проехаться по всему шоу-бизнесу. Он заявил, что данная сфера буквально кишит бесталанными ведущими и артистами.
В конце своей публикации Сарик признался – он испытывает чувство стыда из-за поведения Леры. Деятель культуры добавил, что не ждет ответа от звезды передачи "Секрет на миллион".
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