"Это не только про кино": Арзамасова вмешалась в скандал с Андреасяном и Кудрявцевой

"Это не только про кино": Арзамасова вмешалась в скандал с Андреасяном и Кудрявцевой
Елизавета Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса поддержала оскорбленного режиссера

"Новая волна" не обошлась без скандалов. Неосторожная шутка Леры Кудрявцевой вывела из себя режиссера Сарика Андреасяна, который жестко опустил ведущую мероприятия в социальных сетях. Под нашумевшей публикацией отметились многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых была и Елизавета Арзамасова. 

Новоиспеченная мама поддержала создателя сериала "Чикатило", который обозвал известную блондинку "тварью". Звезда "Папиных дочек" отметила, что лайк оскорбительному посту ставить не будет, но свою точку зрения все-таки высказала. 

Елизавета поблагодарила Андреасяна за поддержку, которую он оказал ей на съемках "Проклятый чиновник". Тогда актриса уже ждала малыша. 

"Точно могу сказать, что кино – не только про кино, это все про жизнь и отношение к людям. Знаешь же как говорят: "Сначала они тебя не замечают, потом они над тобой смеются, а потом ты побеждаешь", 

– заключила Арзамасова. 

Режиссер пока никак не отреагировал на поддержку артистки, тем более, что ведущая "Секрет на миллион" уже успела оправдаться за неудачную шутку. Телеведущая в разговоре со "СтарХитом" отметила, что фраза, которая так задела режиссера, была частью сценария. Более того, Кудрявцева даже не знакома с творчеством Андреасяна. 

Потом, правда, журналистка добавила, что была шокирована реакцией постановщика, который перешел на личности и позволил себе оскорбить Леру. 

"Ну и что, он мужик после этого?!"

– воскликнула теледива. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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