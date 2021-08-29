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Долгое время о Юрии Антонове почти ничего не было слышно. Еще месяц назад артист перенес сложнейшую операцию по замене сустава, которую делали в европейской клинике в Вене. После этого музыкант и вовсе пропал с радаров. Однако накануне композитор вышел на связь.
Как оказалось, Антонова постоянно мучили сильные боли. Не так давно он неудачно подвернул ногу, поэтому нытье в колене почти не покидало его. В итоге музыкант решился на операцию.
В Вене, где собирали колено Антонова буквально по крупицам, сразу предупредили, что случай сложный, поэтому одной операции может быть недостаточно. Так и случилось. В итоге артисту пришлось проводить замену сустава, чтобы он наконец смог жить без постоянной боли.
Как выяснили журналисты НТВ, за операцию Юрию Михайловичу пришлось отдать немалые деньги. За замену сустава, реабилитацию и личную палату с персональной медсестрой исполнитель легендарного хита "Я вспоминаю" отдал 50 тысяч евро или 4,5 миллиона рублей.
Благо, операция прошла успешно, поэтому после восстановления композитор вернулся в Москву. Результатом он остался доволен, а сейчас уже начинает ходить. Правда, без подручных средств пока не обходится.
"Двигаемся вперед помаленьку. Назад ходу нет",
– заключил народный артист.
Ранее Антонов раскрыл подробности прошедшей операции, которая длилась около трех часов.
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