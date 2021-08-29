Поражение легких Татьяны доросло до 80%

С каждым днем возлюбленной Прохора Шаляпина становится все хуже. За жизнь Татьяны Дэвис ведут борьбу американские врачи, но стабилизировать состояние не выходит. Сейчас, как рассказал артист "Комсомольской правде", поражение легких женщины доросло до 80%.

Друзья пары и вовсе утверждают, что Дэвис находится при смерти.

"Я очень переживаю за неё. Главное, чтобы она выжила", – рассказал Прохор.

Недавно стало известно, что Шаляпин сыграл с Дэвис свадьбу. Торжество обошлось возлюбленным в 15 миллионов рублей – его провели в одном из отелей Лас-Вегаса. После пара отправилась на шоу "Цирка дю Солей", где, как подозревает артист, его супруга и подхватила коронавирус.

Шаляпин рассказал, что Дэвис переносит болезнь в тяжелейшей форме, поскольку не хотела делать прививку от ковида.

Артист уверяет, что союз с Татьяной для него – первая история искренних отношений. До этого все его романы были фикцией.