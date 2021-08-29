Звезда "Битвы экстрасенсов" снова стала матерью в 52 года: свежие фото с дочкой и мужем

Звезда "Битвы экстрасенсов" снова стала матерью в 52 года: свежие фото с дочкой и мужем
Фото: instagram.com/golunovaofficial
Как именно ребенок появился на свет - неизвестно

Елена Голунова, дошедшая до финала тринадцатой "Битвы экстрасенсов", решилась снова стать матерью в 52 года. Радостное событие в семье ведьмы произошло еще в октябре – сейчас маленькой Милане всего 10 месяцев. На своей странице в "Инстаграм" знаменитость постоянно делится с поклонниками свежими снимками дочери.

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Публикация от Елена Голунова (@golunovaofficial)

Фотографии дочки знаменитость публикует довольно частно, но пока лицо ребенка не показывает. На всех фотографиях с девочкой Голунова выглядит очень счастливой.

О том, родила ли она сама или ребенок появился на свет с помощью суррогатного материнства экстрасенс не рассказывала. Тем не менее, фоторгафий с беременным животом на страницы Голуновой нет.

Всего у колдуньи четверо детей. Первого сына, известного телеведущего Влада Кадони, она родила еще в 18 лет, после на свет появились сыновья Дмитрий и Лев. 

В интервью "Стархиту" она рассказывала, что к появлению малышки они с мужем готовились тщательно. С ребенком она была с первых минут ее появления.

Источник: Инстаграм
Роман ИГНАТОВ
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