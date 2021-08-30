Деятелю культуры было 50 лет

Не стало актера и телеведущего Алексея Лагутина. Об этом сообщается на сайте Одинцовского городского округа Подмосковья.

Лагутин скончался в воскресенье, 29 августа, на 51-м году жизни. Причина трагедии кроется в тяжелой болезни деятеля культуры.

Алексей Юрьевич сыграл в таких картинах, как "Райский уголок" и "Мир, дружба, жвачка". Также Лагутин работал на одинцовском телевидении. Он выступил автором передач "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор" и "ПРОчтение", передает Общественная служба новостей.

Представители муниципалитета помнят журналиста как жизнерадостного и талантливого человека, отмечает ФАН.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Лаврентия Сорокина.