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Не стало актера и телеведущего Алексея Лагутина. Об этом сообщается на сайте Одинцовского городского округа Подмосковья.
Лагутин скончался в воскресенье, 29 августа, на 51-м году жизни. Причина трагедии кроется в тяжелой болезни деятеля культуры.
Алексей Юрьевич сыграл в таких картинах, как "Райский уголок" и "Мир, дружба, жвачка". Также Лагутин работал на одинцовском телевидении. Он выступил автором передач "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор" и "ПРОчтение", передает Общественная служба новостей.
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