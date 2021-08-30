Муж вступился за Кудрявцеву после скандала с Андреасяном

Муж вступился за Кудрявцеву после скандала с Андреасяном
Фото: Gennadii Sergeev/ Russian Look /www.globallookpress.com
Хоккеист "забил стрелку" обидчику супруги

Вот уже несколько дней общественность наблюдает за скандалом, разразившимся между телеведущей Лерой Кудрявцевой и кинорежиссером Сариком Андреасяном. Ситуация настолько накалилась, что в конфликт вмешался супруг актрисы Игорь Макаров.

Напомним, некоторое время назад Кудрявцева со сцены фестиваля "Новая Волна" адресовала Андреасяну неудачную шутку. Она публично заявила, что в фильмографию Сарика входит мало достойных работ. Уязвленный сценарист в личном микроблоге прошелся по Лере.

Макарова шокировало поведение известного кинорежиссера. Хоккеист не остался в стороне и обратился к обидчику своей супруги.

Игорь записал видео специально для Андреасяна. Спортсмен назвал деятеля культуры "очередным инстаграмным героем" и призвал его ответить за свои слова, передает "Комсомольская Правда".

Макаров предложил сценаристу встретиться – если, конечно, у того хватит смелости. Хоккеист пообещал растолковать Сарику, в чем он неправ. Скорее всего под этим Игорь подразумевал применение физической силы.

Сама Кудрявцева тоже отреагировала на унижения со стороны Андреасяна. На своей странице в "Инстаграм" она напомнила, что фильмы режиссера имеют минимальный рейтинг. Телеведущая бросила камень в огород сценариста, отметив, что тот регулярно хвалит сам себя, представляясь гением киноиндустрии.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова вмешалась в конфликт с Кудрявцевой и Андреасяном. "Папина дочка" встала на сторону Сарика. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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