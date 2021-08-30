Девушка заявила, что у нее забрали телефон и заперли

Не успела общественность порадоваться за дочь Любови Успенской, Татьяну Плаксину, которая смогла избавиться от наркотической зависимости и примириться со звездной матерью, как та снова заставила поклонников переживать. Поводом для беспокойства стало странное послание наследницы артистки, оставленное в личном микроблоге.

В разделе "сторис" Плаксина напомнила, что 12 сентября должен состояться ее концерт. Примечательно, что Татьяна решила пойти по стопам Любови Залмановны. Девушка прекрасно поет, а также играет на пианино.

Однако выступление дочери королевы русского шансона находится под угрозой срыва. А все потому, что она оказалась в непростой ситуации.

"Меня заперли и отняли телефон! Помогите!" – написала Плаксина.

Тревожное сообщение вызывает немало вопросов. Если у Татьяны действительно отняли ее личное устройство, то тогда каким образом она оставила послание для подписчиков. Также непонятно, причастна ли к этому Успенская.

Представители некоторых СМИ предположили – отношения между матерью и дочерью могли снова испортиться. Вполне возможно, что Плаксина вернулась к старым привычкам, что сильно разозлило артистку. Ведь Любовь Залмановна вложила немало средств и сил, чтобы помочь наследнице.

Сама Успенская пока никак не отреагировала на послание дочери. Остается только наблюдать за развитием событий.

Ранее Плаксина устроила онлайн-концерт и произвела настоящий фурор.