Артист скончался из-за остановки сердца

Появилась печальная новость о смерти армянского актера Артура Диланяна. 9-го сентября деятелю культуры исполнилось бы 60 лет.

Сердце Диланяна перестало биться в воскресенье, 29 августа. Дата и место похорон будут известны позже.

Художественный руководитель Армянского театра, в котором служил Артур Ашотович, рассказал, что артист скончался прямо на сцене. По словам Славы Степаняна, его скоропостижная смерть была вызвана остановкой сердца.

"Он страдал диабетом. Но у человека не было никаких признаков, что он болел", – отметил руководитель учреждения культуры.

Степанян добавил, что Артур Ашотович был привит против гриппа. Также некоторое время назад актер вакцинировался против коронавируса, передает РЕН ТВ.

Худрук вспомнил, что трагедия произошла на 22-й минуте спектакля. Примечательно, что за пару секунд до кончины деятель культуры произнес слова, которые оказались пророческими. Он спел строчку "Прощай, мой народ. Прощайте, друзья...", после чего замертво рухнул на сцену.

Артур Ашотович учился в ГИТИСе. Также он окончил ВГИК, после чего устроился на работу в Московский армянский театр. Диланян не только выступал в качестве актера, но и занимался постановками спектаклей.

Артист снялся в нескольких известных картинах. Среди них – сериалы "Воронины", "Пятницкий", "Детективы", "Кухня" и другие.

Ранее стало известно о смерти актера и телеведущего Алексея Лагутина.