Известного белорусского комика выдворяют из России

Причиной стало одно из выступлений стендапера

Представители МВД России сообщили о том, что пребывание белорусского комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде на территории РФ является пожизненно нежелательным.

Отмечается, что за последние несколько лет Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию. А в марте этого года комик получил право постоянно проживать на территории нашей страны.

Причина, по которой Идрака внесли в черный список, кроется в одном из его публичных выступлений. Высказывание стендапера про россиян было признано подрывающим межнациональные отношения, говорится на сайте МВД.

В министерстве заявили, что слова Мирзализаде ставят под удар достоинство жителей РФ.

"В связи с этим его нахождение на территории РФ признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - говорится в публикации.

Примечательно, что шутка Идрака прошла через специальную экспертизу, которая и выявила в словах экстремистскую направленность. 9 августа юмориста арестовали. В заключении он провел десять суток.

Как отмечает РИА "Новости", в суде комик попросил прощения у тех, кого задела его шутка.

Стоит отметить, что из-за злополучного высказывания стендапер стал жертвой нападения. Это произошло 23 июня в столице. Об инциденте рассказал сам Мирзализаде на личном Ютуб-канале. Он отметил, что выступление спровоцировало волну ненависти. Многие угрожали Идраку расправой, называя его врагом России.