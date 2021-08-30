"Наследство ей нужно": Иван Краско рассказал о сложных отношениях с внучкой

"Наследство ей нужно": Иван Краско рассказал о сложных отношениях с внучкой
Иван Краско. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Внебрачная дочь его покойного сына затаила обиду на деда

Знаменитый советский и российский артист Иван Краско потерял своего не менее известного сына Андрея Краско в 2006-м году. Звезда "Агента национальной безопасности" оставил после себя нескольких наследников. Впрочем, с его внебрачной дочкой Алисой у родных покойного артиста отношения выстраиваются достаточно сложно.

Так, прославленный родитель Андрея Иван Краско признался, что узнал о существовании незаконнорожденной внучки уже после смерти своего сына. При этом Алисе ничего не досталось от богатств отошедшего в мир иной отца. Такое положение дел сильно задело девушку и ее мать, которая когда-то закрутила роман с известным артистом.

Иван Иванович убежден, что родственницы до сих точат на него зуб за то, что остались без богатств Краско-младшего.

"Наследство ей нужно", – нелестно отзывается о собственной внучке прославленный артист.

Откровениями по поводу внутренних семейных дрязг Иван Краско поделился в эфире телешоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Больше всего Алису с мамой интересовала часть дачи покойного актера. Однако особняк знаменитости под Санкт-Петербургом по наследству перешел двум его сыновьям. Иван Иванович считает, что такое решение было абсолютно справедливым – богатства его сына достались наследникам, которые появились в законном браке.

Ранее стало известно, как Иван Иванович чувствует себя после перенесенного инсульта. Артист признался, что всем сердцем мечтает вернуться к работе.

Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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