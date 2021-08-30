"Дорогое удовольствие": Киркоров похвастался роскошной виллой за 10 миллионов евро

"Дорогое удовольствие": Киркоров похвастался роскошной виллой за 10 миллионов евро
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По соседству в поп-королем будут жить Леди Гага и Элтон Джон

Филипп Киркоров теперь счастливый обладатель шикарного дома в Греции. Не так давно артист приобрел виллу на острове Крит, о чем сразу же поспешил сообщить журналистам. 

На покупку дорогостоящей недвижимости Киркоров решился, когда осознал, что больше не хочет доставлять неудобство своему другу. Мол, хватит жить на иждивении, пора бы и своим домом в Греции обзавестись. 

В эфире шоу "Ты не поверишь" на телеканале НТВ король отечественной эстрады похвастался, что в его новом доме есть все необходимое: четыре комнаты, несколько ванных и душевых. Мебель для виллы изготовят итальянские мастера. 

"Удивлять – это дорогое удовольствие", 

– скромно заметил Филипп Бедросович. 

К слову, за имущество на одном из популярных курортов Киркорову пришлось выложить 10 миллионов евро или 870 миллионов рублей. По соседству, кстати, будут жить звезды мирового масштаба: Леди Гага, Шарлиз Терон, Рианна и Элтон Джон. 

Так или иначе, это не самая дорогостоящая покупка певца. Не так давно исполнитель хита "Единственная моя" купил квартиру у бывшего президента Киргизии. Рыночная стоимость двухэтажного пентхауса,  площадь которого составляет более 500 квадратных метров, оценивается примерно в миллиард рублей. 

Источник: "Ты не поверишь" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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