По соседству в поп-королем будут жить Леди Гага и Элтон Джон

Филипп Киркоров теперь счастливый обладатель шикарного дома в Греции. Не так давно артист приобрел виллу на острове Крит, о чем сразу же поспешил сообщить журналистам.

На покупку дорогостоящей недвижимости Киркоров решился, когда осознал, что больше не хочет доставлять неудобство своему другу. Мол, хватит жить на иждивении, пора бы и своим домом в Греции обзавестись.

В эфире шоу "Ты не поверишь" на телеканале НТВ король отечественной эстрады похвастался, что в его новом доме есть все необходимое: четыре комнаты, несколько ванных и душевых. Мебель для виллы изготовят итальянские мастера.

"Удивлять – это дорогое удовольствие",

– скромно заметил Филипп Бедросович.

К слову, за имущество на одном из популярных курортов Киркорову пришлось выложить 10 миллионов евро или 870 миллионов рублей. По соседству, кстати, будут жить звезды мирового масштаба: Леди Гага, Шарлиз Терон, Рианна и Элтон Джон.

Так или иначе, это не самая дорогостоящая покупка певца. Не так давно исполнитель хита "Единственная моя" купил квартиру у бывшего президента Киргизии. Рыночная стоимость двухэтажного пентхауса, площадь которого составляет более 500 квадратных метров, оценивается примерно в миллиард рублей.