Телеведущая раскрыла детали приватного разговора с коллегой

Ольга Бузова вновь вынесла конфликт с Владимиром Соловьевым в публичное пространство. Блондинка жестко раскритиковала телеведущего, который накануне предложил ей принять участие в его шоу.

Теледива опубликовала в своем закрытом "Инстаграме" несколько историй, в которых рассказала, что именитый журналист обратился к ней с предложением стать гостьей передачи. Бузова же увидела в этом приглашении желание Соловьева попиариться на ее имени, поэтому ответила отказом.

Но возмущенной артистке этого показалось мало, поэтому в социальных сетях она объяснила причину, по которой сказала "нет".

"Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин. Он приглашает в свои передачи гостей, а потом публично их унижает",

– выпалила блондинка, подчеркнув, что поведение журналиста – "автоматическое дно".

Ее непримиримый враг, продолжила телеведущая, бьет представительниц прекрасного пола, а это для Ольги неприемлемо.

Теперь остается только ждать, как на откровения знаменитости отреагирует ведущий вечернего шоу.

Ранее, к слову, об отказе Бузовой высказался и сам Соловьев. Журналист признался, что певица поставила ему ультиматум. Исполнительница хита "Мало половин" требовала, чтобы телеведущий извинился за все нелестные слова, звучавшие в ее адрес. Владимир Рудольфович на прихоть звезды ответил в весьма резкой форме.