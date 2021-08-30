"Оскорбляет женщин": Бузова публично выступила против Соловьева

"Оскорбляет женщин": Бузова публично выступила против Соловьева
Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая раскрыла детали приватного разговора с коллегой

Ольга Бузова вновь вынесла конфликт с Владимиром Соловьевым в публичное пространство. Блондинка жестко раскритиковала телеведущего, который накануне предложил ей принять участие в его шоу. 

Теледива опубликовала в своем закрытом "Инстаграме" несколько историй, в которых рассказала, что именитый журналист обратился к ней с предложением стать гостьей передачи. Бузова же увидела в этом приглашении желание Соловьева попиариться на ее имени, поэтому ответила отказом. 

Но возмущенной артистке этого показалось мало, поэтому в социальных сетях она объяснила причину, по которой сказала "нет". 

"Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин. Он приглашает в свои передачи гостей, а потом публично их унижает", 

– выпалила блондинка, подчеркнув, что поведение журналиста – "автоматическое дно". 

Ее непримиримый враг, продолжила телеведущая, бьет представительниц прекрасного пола, а это для Ольги неприемлемо. 

Теперь остается только ждать, как на откровения знаменитости отреагирует ведущий вечернего шоу. 

Фото: instagram.com/stories/buzova86

Ранее, к слову, об отказе Бузовой высказался и сам Соловьев. Журналист признался, что певица поставила ему ультиматум. Исполнительница хита "Мало половин" требовала, чтобы телеведущий извинился за все нелестные слова, звучавшие в ее адрес. Владимир Рудольфович на прихоть звезды ответил в весьма резкой форме. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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