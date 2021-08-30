"Неожиданно и без шансов на подготовку": как Джиган сделал предложение Самойловой

"Неожиданно и без шансов на подготовку": как Джиган сделал предложение Самойловой
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Платье невесте сшили за ночь

Почти 15 миллионов человек следят за Оксаной Самойловой в социальных сетях. Супруга Джигана с удовольствием делится с подписчиками подробностями жизни своей семьи. В этот раз брюнетка рассказала, как известный рэпер сделал ей предложение. 

Самойлова опубликовала фотографию, где они запечатлены вместе с супругом на фоне особенной архитектуры Санторини. На снимке музыкант стоит на одном колене, а женщина, подарившая ему четырех детей, восхищенно смотрит на него. Оксана пошутила, что предложение руки и сердца, конечно, могло бы выглядеть и так, но на деле было совершенно иначе. 

На важный шаг рэпер решился в декабре 2012 года. Брюнетка лежала дома в пижаме, ела чипсы и мороженое, на календаре было девятое число. Тут в комнату ворвался Джиган, который осознал, что 12.12.12 – последняя красивая дата в XXI веке. 

Музыкант достал кольцо и сделал своей возлюбленной предложение. Оксана согласилась, а после этого началось самое интересное, ведь до торжества оставалось всего три дня. Чудом рэперу удалось договориться в ЗАГСе, а подруга сшила Самойловой платье за ночь.

"12 числа мы расписались в загсе и поужинали дома с родителями. Вот и вся свадьба. Вот так неожиданно и без шансов на подготовку", 

– заключила брюнетка. 

Поклонников звездной пары эта история впечатлила.

"Что бы в Вашей жизни не происходило, Вы все равно остаетесь одной из самых стойких пар, у которых прекрасные дети , взаимопонимание и любовь", 

– написала одна из подписчиц. 

Ранее Самойлова раздарила своим детям деньги в честь семейного праздника. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Гостьrusskii
Пожаловаться Ответить
huita
1
новости партнеров

Молочные продукты в России могут стать роскошью

К стремительно дорожающим продуктам питания в России вскоре может добавиться и "молочка"

"Вытащите этого дурака из Белого дома": британцы обсуждают фото повесившего голову Байдена

Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей