Платье невесте сшили за ночь

Почти 15 миллионов человек следят за Оксаной Самойловой в социальных сетях. Супруга Джигана с удовольствием делится с подписчиками подробностями жизни своей семьи. В этот раз брюнетка рассказала, как известный рэпер сделал ей предложение.

Самойлова опубликовала фотографию, где они запечатлены вместе с супругом на фоне особенной архитектуры Санторини. На снимке музыкант стоит на одном колене, а женщина, подарившая ему четырех детей, восхищенно смотрит на него. Оксана пошутила, что предложение руки и сердца, конечно, могло бы выглядеть и так, но на деле было совершенно иначе.

На важный шаг рэпер решился в декабре 2012 года. Брюнетка лежала дома в пижаме, ела чипсы и мороженое, на календаре было девятое число. Тут в комнату ворвался Джиган, который осознал, что 12.12.12 – последняя красивая дата в XXI веке.

Музыкант достал кольцо и сделал своей возлюбленной предложение. Оксана согласилась, а после этого началось самое интересное, ведь до торжества оставалось всего три дня. Чудом рэперу удалось договориться в ЗАГСе, а подруга сшила Самойловой платье за ночь.

"12 числа мы расписались в загсе и поужинали дома с родителями. Вот и вся свадьба. Вот так неожиданно и без шансов на подготовку",

– заключила брюнетка.

Поклонников звездной пары эта история впечатлила.

"Что бы в Вашей жизни не происходило, Вы все равно остаетесь одной из самых стойких пар, у которых прекрасные дети , взаимопонимание и любовь",

– написала одна из подписчиц.

Ранее Самойлова раздарила своим детям деньги в честь семейного праздника.