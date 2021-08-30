Артист умер на 60-м году жизни

Накануне не стало Артура Диланяна, ему было 59 лет. До своего юбилея актер не дожил 10 дней.

Как стало известно РЕН ТВ, звезда "Ворониных" скончался прямо на сцене. Во время выступления актеру стало плохо, ему тут же вызвали скорую, но специалистам не удалось спасти артиста.

По информации издания, Диланян скончался от острой сердечной недостаточности. О дате и времени прощания пока не сообщается.

Примечательно, что незадолго до своей смерти актер произнес со сцены фразу, которая в итоге стала пророческой.

"На 22-й минуте спектакля последние его слова прозвучали. Он прочитал строки великого поэта. Диланян сказал: "Прощай, мой народ. Прощайте, друзья",

– рассказал художественный руководитель Московского армянского театра Слава Степанян.

Он также подтвердил сообщения о том, что артист скончался прямо на сцене. Примечательно, что хоть у Диланяна были проблемы со здоровьем, выглядел он хорошо.

Зрителю Диланян известен по сериалам "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян" и другим. Также снимался в лентах "Дважды два", "Джокер".