"Чувство, что мы в сумасшедшем доме": Шаляпин выдал подробности романа с Цымбалюк-Романовской

"Чувство, что мы в сумасшедшем доме": Шаляпин выдал подробности романа с Цымбалюк-Романовской
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поздравить артиста с новым статусом собрались почти все его бывшие

Недавно Прохор Шаляпин удивил своих поклонниц неожиданной новостью – он теперь муж 42-летней Татьяны. Счастье, правда, длилось недолго. Вскоре после пышного праздника новоиспеченная супруга выпускника "Фабрики звезд" сдала положительный тест на коронавирус. И пока женщина лежит в больнице с поражением легких в 80%, певец прилетел в Москву, чтобы рассказать о своих страданиях на всю страну. 

В эфире шоу "Пусть говорят" Шаляпин едва сдерживал слезы, говоря о том, как же сильно он волнуется за свою супругу. Поддержать звезду, к слову, пришли почти все его бывшие девушки. С Анной Калашниковой Прохор, например, перекинулся парой фраз, после чего всем стало понятно, что видеть друг друга экс-влюбленные не рады. 

Судя по всему, хорошие отношения артисту удалось сохранить только с Ларисой Копенкиной, о которой Шаляпин рассказал с трепетом и теплом. 

"Все, что было до Татьяны – все в утиль. Вспоминаю как страшный сон всех, кроме Копенкиной", 

– признался герой выпуска. 

А вот Виталине Цымбалюк-Романовской от Шаляпина досталось. Воспоминания певца о своей экс-избраннице вряд ли можно назвать хорошими. Оказалось, что пианистка постоянно говорила об Армене Джигарханяне. 

"Я ей про Шаляпина, а она мне про Джигарханяна. В определенный момент сложилось чувство, что мы в сумасшедшем доме", 

– отрезал Прохор. 

Ранее Шаляпин рассказал об ухудшении состояния супруги. Сейчас Татьяна фактически находится при смерти. 

Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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