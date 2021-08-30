Соловьев нашел работу для оскорбившего русских комика из Белоруссии

Соловьев нашел работу для оскорбившего русских комика из Белоруссии
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Шоумен считает, что у оскандалившегося стендапера все сложится хорошо

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало выдворение из нашей страны белорусского комика с азербайджанскими корнями Идрака Мирзализаде. По мнению известного российского телеведущего Владимира Соловьева, переживать по поводу дальнейшей судьбы опального юмориста не стоит, он обязательно устроит свое комфортное существование за пределами России.

Соловьев напомнил, что люди с такими антироссийскими взглядами, как у Идрака, пользуются огромной популярностью в западных государствах. Недавно юмориста пожизненно объявили персоной нон грата в нашей стране. Такое решение было принято после скабрезной шутки, которую тот отпустил в сторону русских людей.

В беседе с корреспондентом издания "Взгляд" Соловьев отметил, что признанный виновным в разжигании вражды и ненависти комик может прекрасно устроиться на Украине или на Западе. Шоумен напомнил, что в этих государствах с радостью найдут кормушку для человека, который ненавидит все русское и готов заниматься провокациями против нашего государства.

Так, ему могут подобрать трудоустройство на любом из многочисленных украинских каналов, либо же пригласить в западные средства массовой информации.

Напомним, о решении выгнать Мирзализаде из страны стало известно накануне, 30 августа. В МВД посчитали, что слова комика ставят под удар достоинство жителей России.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гостьвова
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Он не русский . раз . он грузин- два . и нам насрать что думает еврей .
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