Звезда фильма "По небу босиком" Гусейнов умер от коронавируса

Артисту было 68 лет

Не стало актера Олега Гусейнова. Звезда киноленты "По небу босиком" скончался на 69-м году жизни от коронавируса. 

Артист отдыхал в Абхазии, где и подхватил COVID-19. Сегодня, 30 августа, сердце Гусейнова остановилось. Инфекция дала слишком много осложнений. Родные в настоящее время решают вопрос об организации похорон. 

Гусейнов окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Государственный институт театрального искусства. Почти 30 лет он посвятил Русскому драмтеатру имени Горького в Нальчике. 

Зрителям он знаком по картинам "Казино", "По Таганке ходят танки", "Дорога на край жизни", "По небу босиком". 

Ранее прямо во время спектакля скончался актер из "Кухни" и "Вороненых" Артур Диланян. 

Источник: РИА "Кабардино-Балкария" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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