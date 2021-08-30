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Не стало актера Олега Гусейнова. Звезда киноленты "По небу босиком" скончался на 69-м году жизни от коронавируса.
Артист отдыхал в Абхазии, где и подхватил COVID-19. Сегодня, 30 августа, сердце Гусейнова остановилось. Инфекция дала слишком много осложнений. Родные в настоящее время решают вопрос об организации похорон.
Гусейнов окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Государственный институт театрального искусства. Почти 30 лет он посвятил Русскому драмтеатру имени Горького в Нальчике.
Зрителям он знаком по картинам "Казино", "По Таганке ходят танки", "Дорога на край жизни", "По небу босиком".
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