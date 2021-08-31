В отношениях артистки и наследницы вновь начался непростой период

Недавно на личной инстаграм-странице дочери Любови Успенской, Татьяны Плаксиной, появилось тревожное сообщение. Наследница королевы русского шансона заявила, что ее заперли и лишили мобильного телефона. Журналисты выяснили, с чем связано странное послание девушки.

По некоторым данным, Плаксина на данный момент находится в клинике. Туда ее отправила звездная родительница. Татьяну увезли в медучреждение из загородного дома в позднее время – скорее всего для того, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Знакомые Любови Залмановны рассказали, что в ее отношениях с наследницей вновь начался непростой период, передает "СтарХит".

"Было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами", – утверждают в окружении певицы.

Что касается заявления Плаксиной об отсутствии личного средства связи, то это оправдывается правилами, действующими в клинике. Мол, у пациентов забирают мобильные устройства, чтобы те не наделали глупостей. Телефоны выдают в определенные дни на ограниченное количество времени.

Успенская сильно переживает из-за этой ситуации. Артистка периодически созванивается с врачами, интересуясь состоянием дочери. Примечательно, что сама знаменитость пока не подтвердила данную новость.

Если информация окажется правдой, то это расстроит многочисленных фанатов Любови Залмановны. Они надеялись, что матери и дочери наконец-то удалось закопать топор войны и восстановить отношения.

Ранее представители некоторых СМИ предположили, что Плаксина могла вернуться к старым привычкам, что сильно разозлило Успенскую.