Девушка пошла по стопам звездной матери

Мало кто знает о том, как сложилась жизнь дочери актрисы Ирины Апексимовой – Дарьи Авратинской. На данный момент наследница кинозвезды активно снимается в кино и играет в театре.

Дарья появилась на свет 14 марта 1994 года в США. Отцом девушки является актер Валерий Николаев, с которым Апексимова начала отношения во время съемок телесериала "Буржуй". Некоторое время Авратинская, будучи ребенком, жила в Америке, где работали ее родители.

Когда Апексимова и Николаев развелись, девочке было шесть лет. Артистка и сценарист договорились, что дочь будет жить с матерью. В итоге Авратинская вместе с родительницей вернулась в Россию.

Для Дарьи начался крайне непростой период. Дело в том, что одноклассники считали ее блатной, поэтому относились к ней не очень хорошо. Девочку часто дразнили, заставляя чувствовать себя изгоем, передает 5-tv.ru.

В какой-то момент Авратинская захотела заняться балетом. По окончании школы она поступила в Московскую академию хореографии, чтобы реализовать заветную мечту. Однако у судьбы были свои планы. В 15 лет Дарья получила серьезную травму. Это вынудило ее отказаться от карьеры танцовщицы.

Тогда наследница Апексимовой решила пойти по ее стопам. Девушка подала документы в Щукинское театральное училище и успешно прошла отбор.

Дарья выросла настоящей красавицей. Чертами лица она очень похожа на свою именитую мать.

Сейчас Авертинская работает в Театре на Таганке. Кроме того, актриса снимается в кино. В ее фильмографию входят такие работы, как "Молодежка", "Оптимисты", "Незабытая" и другие.

Ранее стало известно о том, что Апексимова уволилась из театра из-за Романа Виктюка.