Изначально женщине прописали сомнительное лечение

Прохор Шаляпин переживает непростой период в своей жизни. А все потому, что супруга артиста, миллионерша Татьяна Девис, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в начале августа Девис заразилась коронавирусом. Некоторое время Татьяна лечилась на дому, однако ее состояние не улучшалось. В итоге ее забрали в одну из американских больниц. Врачи диагностировали у миллионерши серьезное поражение легких – 80%. Было решено ввести бизнесвумен в состояние комы.

По словам Шаляпина, его избранница лежит в госпитале в Лас-Вегасе. В том же медучреждении находятся мать и отец Татьяны. Певец признался – связи с врачами и женой у него нет. Поэтому всю информацию о состоянии жены он получает через тещу.

"У Татьяны, во всяком случае сейчас, улучшений пока никаких нет. Она на ИВЛ", – отметил финалист проекта "Фабрика звезд-6".

Артист добавил – в клинике Девис пребывает уже три недели. Отсутствие положительной динамики сильно пугает Прохора, передает "Москва24".

Исполнитель жалеет о том, что сразу не отправил супругу в больницу. Ведь целую неделю, когда Татьяна находилась дома, она принимала не те лекарства.

Шаляпин вспомнил – к ним на дом приезжали местные врачи. Они прописали миллионерше лечение, которое применяют к больным астмой. Певец стал сомневаться в профессионализме медиков, однако не сразу забил тревогу.

Прохор добавил, что за лечение супруги и ее родственников придется отдать более 100 тысяч долларов.

Ранее Шаляпин высказался о романе с Виталиной Цымбалюк-Романовской.