Сценарист не упустил шанс бросить камень в огород хоккеиста

За публичными нападками друг на друга Леры Кудрявцевой и Сарика Андреасяна следит, без малого, вся страна. Недавно супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, вызвал кинорежиссера на стрелку. Обращение спортсмена не осталось без ответа.

На своей странице в "Инстаграм" Андреасян посвятил этому скандалу очередной пост. Сценарист заявил, что не собирается разбираться с избранником Кудрявцевой. Сарик назвал несколько причин для своего отказа.

Деятель культуры заявил, что не любит хоккей. Он поспешил задеть Макарова, для которого данный вид спорта является делом всей жизни.

"Вообще армяне не любят заниматься хоккеем, так как им не нравится, когда их прижимают к бортику", – едко отметил Андреасян.

Сарик добавил – примерно с 2001 года он не решает проблемы с применением физической силы. Кинорежиссер сделает исключение и придет на встречу с Игорем только в том случае, если звездная чета соберется попросить у него прощения. Также сценарист хочет услышать извинения от руководства фестиваля "Новая волна".

Андреасян обратил внимание на тот факт, что никто из представителей музыкального конкурса даже не попытался выйти с ним на связь. А ведь именно они подготовили сценарий, в котором была та самая злополучная шутка про режиссера. Таким образом, Леру попросту бросили в данной ситуации.

Напомним, во время фестиваля телеведущая пошутила, что среди многообразия работ Сарика очень мало достойных картин. Это высказывание вывело сценариста из себя.

Ранее муж Кудрявцевой назвал Андреасяна "очередным инстаграмным героем", который боится отвечать за свои слова.