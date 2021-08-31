Режиссер Андреасян согласился лично разобраться с мужем Кудрявцевой при одном условии

Режиссер Андреасян согласился лично разобраться с мужем Кудрявцевой при одном условии
Сарик Андреасян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сценарист не упустил шанс бросить камень в огород хоккеиста

За публичными нападками друг на друга Леры Кудрявцевой и Сарика Андреасяна следит, без малого, вся страна. Недавно супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, вызвал кинорежиссера на стрелку. Обращение спортсмена не осталось без ответа.

На своей странице в "Инстаграм" Андреасян посвятил этому скандалу очередной пост. Сценарист заявил, что не собирается разбираться с избранником Кудрявцевой. Сарик назвал несколько причин для своего отказа.

Деятель культуры заявил, что не любит хоккей. Он поспешил задеть Макарова, для которого данный вид спорта является делом всей жизни.

"Вообще армяне не любят заниматься хоккеем, так как им не нравится, когда их прижимают к бортику", – едко отметил Андреасян.

Сарик добавил – примерно с 2001 года он не решает проблемы с применением физической силы. Кинорежиссер сделает исключение и придет на встречу с Игорем только в том случае, если звездная чета соберется попросить у него прощения. Также сценарист хочет услышать извинения от руководства фестиваля "Новая волна".

Андреасян обратил внимание на тот факт, что никто из представителей музыкального конкурса даже не попытался выйти с ним на связь. А ведь именно они подготовили сценарий, в котором была та самая злополучная шутка про режиссера. Таким образом, Леру попросту бросили в данной ситуации.

Напомним, во время фестиваля телеведущая пошутила, что среди многообразия работ Сарика очень мало достойных картин. Это высказывание вывело сценариста из себя. 

Ранее муж Кудрявцевой назвал Андреасяна "очередным инстаграмным героем", который боится отвечать за свои слова. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость307245
Пожаловаться Ответить
Гость307171
Потому, что сс......ыкуны!
А ты оставь свои данные и встреться со сс....ыкунами)))
Гость307245
Пожаловаться Ответить
Не поклонник армян тем более под руководством Пашиняна. Но тут смешно слушать угрозы и обещания танцора на льду который по совместительству муж Леры. Если хочешь что-то сделать то не стоит истерить в соцсетях...
Гость307171
Пожаловаться Ответить
Потому, что сс......ыкуны!
Гость307171
Пожаловаться Ответить
Вообще армяне не решают проблемы с применением физической силы! Потому, что <цензура>!
1
новости партнеров
По теме

Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей