Голубкина пристыдила Пугачеву с Киркоровым

Голубкина пристыдила Пугачеву с Киркоровым
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса создала портрет современных людей

Мария Голубкина на своей странице в "Инстаграм" часто устраивает прямые эфиры для поклонников. В них актриса поднимает разнообразные злободневные темы. В этот раз артистка высказалась о современных женщинах и мужчинах и заодно проехалась по некоторым представителям российского шоу-бизнеса.

Голубкина снимала видео, сидя в салоне собственного автомобиля. Мария поделилась с подписчиками, что у нее появилась идея для нового телевизионного проекта. Шоу будет называться "Ни стыда, ни совести".

По словам артистки, в 21 веке представительницы прекрасного пола забыли, что такое стыд. Что касается мужчин, то для них понятие "совесть" является чуждым.

Актриса заявила – в ряды участников проекта она бы обязательно включила Ксению Собчак и Константина Богомолова. Также знаменитость продемонстрировала самокритичность, добавив, что пришла бы на шоу со своим бывшим мужем Николаем Фоменко.

Кинозвезде предложили оценить пару Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Голубкина не пожалела артистов, раскритиковав каждого.

Мария уверена – Примадонна не из тех, кто способен стыдиться своих поступков. 

"И у Киркорова стыда нет. Это два "ни стыда". Потому что Киркоров тоже как женщина, в общем-то", – высказалась Голубкина.

Она считает, что когда человек идет в шоу-бизнес, он изначально не испытывает неловкость. А вот совесть "теряется" со временем. 

Ранее мать ответила на слухи о родстве Голубкиной с Алексеем Баталовым. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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