Телеведущая хотела покорить продюсеров своим внешним видом

Сегодня Ксения Собчак является одной из самых известных российских журналисток. Но, как оказалось, несколько лет назад скандальная блондинка хотела попробовать свои силы в пении.

Дело было 15 лет назад. Тогда на Первом канале стартовал четвертый сезон "Фабрики звезд". Среди желавших покорить отечественную эстраду была и Ксения Собчак. Алекса рассказала, что видела телеведущую на кастинге.

В интервью Лауре Джугелии, которое вышло на ютуб-канале Fametime TV, выпускница "Фабрики звезд" рассказала, что журналистка пришла на пробы в меховой шубе, мини-юбке и на каблуках. Волосы у блондинки, кстати, были наращенными.

"Хотела петь, но ее тогда не взяли. Это было очень забавно",

– вспомнила Алекса.

К слову, в последнее время коллеги и заклятые подруги Собчак стали особенно часто вспоминать о провалах журналистки. Не так давно Ксения Бородина вспомнила о позорном поступке экс-ведущей "Дома-2".

Брюнетка, находясь на сцене, рассказала сотне гостей о том, как Ксения сходила в туалет в одном из домов на окраине Москвы. Будучи изрядно выпившей, телеведущая больше не могла терпеть, поэтому справила нужду в ближайшей пятиэтажке. Бородина подругу в такой щекотливой ситуации не бросила, поэтому внимательно следила за тем, чтобы их никто не увидел.