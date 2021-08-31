"Очень забавно": выпускница "Фабрики звезд" вспомнила о попытках Собчак стать певицей

"Очень забавно": выпускница "Фабрики звезд" вспомнила о попытках Собчак стать певицей
Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая хотела покорить продюсеров своим внешним видом

Сегодня Ксения Собчак является одной из самых известных российских журналисток. Но, как оказалось, несколько лет назад скандальная блондинка хотела попробовать свои силы в пении. 

Дело было 15 лет назад. Тогда на Первом канале стартовал четвертый сезон "Фабрики звезд". Среди желавших покорить отечественную эстраду была и Ксения Собчак. Алекса рассказала, что видела телеведущую на кастинге. 

В интервью Лауре Джугелии, которое вышло на ютуб-канале Fametime TV, выпускница "Фабрики звезд" рассказала, что журналистка пришла на пробы в меховой шубе, мини-юбке и на каблуках. Волосы у блондинки, кстати, были наращенными. 

"Хотела петь, но ее тогда не взяли. Это было очень забавно", 

– вспомнила Алекса. 

К слову, в последнее время коллеги и заклятые подруги Собчак стали особенно часто вспоминать о провалах журналистки. Не так давно Ксения Бородина вспомнила о позорном поступке экс-ведущей "Дома-2". 

Брюнетка, находясь на сцене, рассказала сотне гостей о том, как Ксения сходила в туалет в одном из домов на окраине Москвы. Будучи изрядно выпившей, телеведущая больше не могла терпеть, поэтому справила нужду в ближайшей пятиэтажке. Бородина подругу в такой щекотливой ситуации не бросила, поэтому внимательно следила за тем, чтобы их никто не увидел. 

Источник: Ютуб-канал "Fametime TV" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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