Звезда все-таки вернется на сцену МХАТа, но с небольшим опозданием

Когда общественность узнала о том, что Ольга Бузова стала хоть и приглашенной, но актрисой МХАТа, разразился жуткий скандал. Такое решение руководства театра поддержали разве что самые преданные поклонники артистки. После окончания сезона все злопыхатели, казалось, выдохнули, но позже стало известно, что экс-ведущая "Дома-2" все-таки вернется на сцену. Своим мнением поделился и Алексей Пушков.

В своем телеграм-канале сенатор иронично высказался на тему того, что Бузова снова появится на сцене МХАТа, но не в начале нового театрального сезона, а в ноябре.

"Как же так? А обещали вернуть ее прям сразу – в сентябре, разве нет? Дождутся ли зрители и фанаты ее появления на сцене МХАТА? И как же без нее театр – до ноября-то? Хватит ли хайпа?"

– написал политик.

Он также в шутку добавил, что из-за столь большого перерыва поклонники "Дома-2", которые больше не могут лицезреть Бузову на безызвестном лобном месте, могут впасть в депрессию. Ведь их на насколько месяцев лишили возможности "слышать ее срывающееся пение и лицезреть ни на что не похожую актерскую игру".

Ранее в Сети появились слухи, что актеры МХАТа пригрозили объявить бойкот, если Бузова останется в труппе. Позже представители театра прокомментировали эту информацию.