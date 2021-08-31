"Как же так?": Пушков поглумился над Бузовой

"Как же так?": Пушков поглумился над Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Звезда все-таки вернется на сцену МХАТа, но с небольшим опозданием

Когда общественность узнала о том, что Ольга Бузова стала хоть и приглашенной, но актрисой МХАТа, разразился жуткий скандал. Такое решение руководства театра поддержали разве что самые преданные поклонники артистки. После окончания сезона все злопыхатели, казалось, выдохнули, но позже стало известно, что экс-ведущая "Дома-2" все-таки вернется на сцену. Своим мнением поделился и Алексей Пушков.

В своем телеграм-канале сенатор иронично высказался на тему того, что Бузова снова появится на сцене МХАТа, но не в начале нового театрального сезона, а в ноябре. 

"Как же так? А обещали вернуть ее прям сразу – в сентябре, разве нет? Дождутся ли зрители и фанаты ее появления на сцене МХАТА? И как же без нее театр – до ноября-то? Хватит ли хайпа?"

– написал политик. 

Он также в шутку добавил, что из-за столь большого перерыва поклонники "Дома-2", которые больше не могут лицезреть Бузову на безызвестном лобном месте, могут впасть в депрессию. Ведь их на насколько месяцев лишили возможности "слышать ее срывающееся пение и лицезреть ни на что не похожую актерскую игру". 

Ранее в Сети появились слухи, что актеры МХАТа пригрозили объявить бойкот, если Бузова останется в труппе. Позже представители театра прокомментировали эту информацию. 

Источник: Телеграм-канал "Алексей Пушков" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость307333
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А чеПушков- в каждую дырку затычка! Лучше бы своими обязанностями занимался, глядишь и жить бы стало получше в стране! А у него: если не Украина- так Бузова, не Бузова- он в студии какую- нибудь "жизнь на Марсе" обсуждает! Лишь бы только прямым своим делом не заниматься!
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