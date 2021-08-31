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Когда общественность узнала о том, что Ольга Бузова стала хоть и приглашенной, но актрисой МХАТа, разразился жуткий скандал. Такое решение руководства театра поддержали разве что самые преданные поклонники артистки. После окончания сезона все злопыхатели, казалось, выдохнули, но позже стало известно, что экс-ведущая "Дома-2" все-таки вернется на сцену. Своим мнением поделился и Алексей Пушков.
В своем телеграм-канале сенатор иронично высказался на тему того, что Бузова снова появится на сцене МХАТа, но не в начале нового театрального сезона, а в ноябре.
"Как же так? А обещали вернуть ее прям сразу – в сентябре, разве нет? Дождутся ли зрители и фанаты ее появления на сцене МХАТА? И как же без нее театр – до ноября-то? Хватит ли хайпа?"
– написал политик.
Он также в шутку добавил, что из-за столь большого перерыва поклонники "Дома-2", которые больше не могут лицезреть Бузову на безызвестном лобном месте, могут впасть в депрессию. Ведь их на насколько месяцев лишили возможности "слышать ее срывающееся пение и лицезреть ни на что не похожую актерскую игру".
Ранее в Сети появились слухи, что актеры МХАТа пригрозили объявить бойкот, если Бузова останется в труппе. Позже представители театра прокомментировали эту информацию.
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