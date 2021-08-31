К организации торжества рэпер и его новоиспеченная супруга подошли с креативом

Поклонники уже давно ждали, когда Моргенштерн и его избранница Дилара узаконят свои отношения. В одном из недавних интервью эпатажный рэпер обмолвился, что свадьба будет в конце лета. Так и случилось. В последний день августа пара отправилась в ЗАГС.

Отмечать торжество будут на воде. С самого утра на набережной Тараса Шевченко в Москве ведутся работы. Как пишут в Сети, по антуражу торжество обещает превзойти свадьбу Константина Богомолова и Ксении Собчак. Последняя, кстати, судя по всему, будет ведущей мероприятия. В своем телеграм-канале блондинка опубликовала несколько снимков с женихом. Похоже, что конфликт, произошедший на премии "Муз-ТВ", исчерпан.

Свадьбу решили сыграть в лучших традициях 90-х: белый конь, сердца из воздушных шаров, баннеры с купидонами. Наряды тоже соответствуют духу того времени. Дилара пошла в ЗАГС в пышном белом платье, а Моргенштерн надел светло-серый костюм и широкий белый галстук.

Без выкупа в подъезде, кстати, тоже не обошлось. Жениху предстояло "обласкать" свою избранницу комплиментами. В ЗАГС брачующиеся отправились на Daewoo Nexia, украшенной мягкими игрушками и лентами.

После официальной части пара и гости отправятся на теплоход. Судно вмещает до 500 человек, а час аренды обойдется молодоженам в 30 тысяч рублей. Гостям будут предложены самса, пельмени и бургеры. Угощать друзей "молодого аристократа" будут не шампанским, а винным напитком, который стоит около 200 рублей за одну бутылку. Торт, по слухам, будет весить 666 килограммов. На его приготовление ушло около 70 килограммов конопляных зерен и конопляной муки.

Торжественная часть уже подошла к концу. Теперь Моргенштерн и Дилара официально муж и жена.

Похоже, что все веселье впереди. Тем более, что на набережной почти закончили подготовку к вечеринке. Несколько минут назад туда доставили зеленую машину марки "Ока" с надписью МоргенShrek Family. Чуть позже СМИ засняли родителей рэпера.



