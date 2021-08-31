Отцовство не признает: СМИ узнали подробности о внебрачном сыне Авербуха

Отцовство не признает: СМИ узнали подробности о внебрачном сыне Авербуха
Илья Авербух. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Мальчика любовница прославленного фигуриста воспитывает одна

Сын Алисы Гребенщиковой появился на свет 12 лет назад. С тех пор ходит немало слухов о том, кто же действительно является отцом мальчика. Но чем старше становится Леша, тем больше СМИ пишут о том, что актриса родила его от Ильи Авербуха. 

У фигуриста, как пишет издание Woman.ru, три ребенка: старший сын Мартин, Леша и малыш, которого совсем недавно родила Елизавета Арзамасова. Слухи о романе Авербуха и Гребенщиковой ходили давно. Поговаривали, что с мамой Мартина спортсмен развелся из-за актрисы. Якобы Ирина Лобачева не смогла простить супругу измену, поэтому и подала на развод. 

Когда Гребенщикова забеременела, она жила вместе с Сергеем Дандуряном. Все думали, что ребенок от него, но актриса ошарашила публику, когда после выписки из роддома заявила, что родила сына от другого мужчины – Авербуха, с которым она закрутила роман во время участия в "Ледниковом периоде". 

Фигурист, к слову, и по сей день отрицает свое отцовство. Алиса же на этом и не настаивает. 

Мальчика актриса воспитывает самостоятельно. Даже от теста на отцовство, который предложила сделать мама Дандуряна, Гребенщикова отказалась, объяснив, что не сомневается, что именно фигурист является отцом Леши. 

В итоге артистка дала наследнику свою фамилию, а графу "отец" в свидетельстве о рождении оставила пустой. С фигуристом мать-одиночка уже много лет не общается. 

Ранее Арзамасова раскрыла имя новорожденного сына от Авербуха. 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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