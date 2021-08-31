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Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, любит удивлять публику. Несколько дней назад в ее социальных сетях появилось странное видео, в котором девушка просила о помощи, уверяя, что у нее отняли телефон и не выпускают из помещения. Ролик наделал много шума. Сегодня же, 31 августа, наследница королевы русского шансона снова вышла на связь.
В своем "Инстаграме" Татьяна опубликовала видео, в котором объяснилась за прошлый ролик. Как оказалось, у Плаксиной все хорошо. Дочь Успенской рассказала, что некто взломал ее аккаунт, но сейчас ей удалось восстановить доступ.
"Сейчас я дома. Репетирую, готовлюсь к концерту и новой встрече с вами. Очень вас люблю и ценю",
– рассказала Плаксина, отправив поклонникам воздушный поцелуй.
В комментариях пользователи поддержали девушку, выразив надежду, что с ней действительно все хорошо.
"Не думайте о плохом, мы любим вас и желаем творческих успехов!", "У вас огромный творческий потенциал! Вы очень талантливый человек", "У вас все в порядке? А то пишут разное",
– написали под свежим видео.
Нашлись и те, кто словам Плаксиной не поверил. Накануне в СМИ появилась информация, что Успенская отправила дочь в реабилитационный центр. Мол, ее состояние вновь ухудшилось, поэтому Татьяну было решено отправить под чуткий контроль специалистов. "Ты была в клинике, зачем обманываешь? Уже на весь ютуб инфа, что тебя забирали, Таня, не ври", – попросили в комментариях.
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