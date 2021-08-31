Звезды не стало на 75-м году жизни

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Этот мир покинул прославленный актер Мурманского областного драматического театра Владислав Зайченко. Артисту, который стал знаменитым еще в советское время и продолжал радовать уже российского зрителя, было 74 года.



Многие годы своей жизни Владислав Георгиевич посвятил служению в культурном заведении. До 1987 года артист был любимцем детей – он служил в местном кукольном театре. Впрочем, и после этого времени Зайченко, который души не чаял в маленьком зрителе, с большим удовольствием принимал участие в спектаклях для детей.

Труппа Мурманского драмтеатра скорбит об утрате выдающегося артиста. В культурном заведении отметили, что Владислав Георгиевич блистательно воплощал на сцене абсолютно разные характеры своих героев. На официальном сайте театра опубликовали некролог, который посвящен памяти выдающегося артиста.

Представители культурного заведения не стали указывать причины, по которым Владислав Георгиевич покинул этот мир. О каких-либо недугах знаменитости также ранее не сообщалось.