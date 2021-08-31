Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: pixabay.com
Звезды не стало на 75-м году жизни

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Этот мир покинул прославленный актер Мурманского областного драматического театра Владислав Зайченко. Артисту, который стал знаменитым еще в советское время и продолжал радовать уже российского зрителя, было 74 года.

Многие годы своей жизни Владислав Георгиевич посвятил служению в культурном заведении. До 1987 года артист был любимцем детей – он служил в местном кукольном театре. Впрочем, и после этого времени Зайченко, который души не чаял в маленьком зрителе, с большим удовольствием принимал участие в спектаклях для детей.

Труппа Мурманского драмтеатра скорбит об утрате выдающегося артиста. В культурном заведении отметили, что Владислав Георгиевич блистательно воплощал на сцене абсолютно разные характеры своих героев. На официальном сайте театра опубликовали некролог, который посвящен памяти выдающегося артиста.

Представители культурного заведения не стали указывать причины, по которым Владислав Георгиевич покинул этот мир. О каких-либо недугах знаменитости также ранее не сообщалось.

Источник: Мурманский областной драматический театр ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Политолог спрогнозировал итог визита Зеленского в США

Расстроенный лидер может отправить в отставку весь кабмин, считает эксперт

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей