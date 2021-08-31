Ответ рэпера не устроил украинского провокатора

Российский певец Алишер Моргенштерн побывал в гостях у известного украинского интервьюера Дмитрия Гордона. Разумеется, скандальный телеведущий не мог обойтись без своего излюбленного вопроса "чей Крым?". Однако музыкант не дал себя в обиду и остроумно ответил на этот вопрос.



Само собой понятно, что целью Гордона было выяснить, относится ли Моргенштерн к российским оппозиционерам. Лакмусовой бумажкой здесь является позиция по Крыму. Мол, если россиянин считает полуостров украинским, то и российские власти не уважает.

Однако получить от Моргенштерна однозначный ответ Гордону не удалось. На главный вопрос беседы Алишер ответил, что полуостров принадлежит крымчанам.

Неудивительно, что Дмитрия такой ответ не устроил. Он эмоционально попытался выяснить у артиста, кому в таком случае принадлежит территория – России или Украине. Однако при уточняющих вопросах Гордон нарвался на потоки нецензурной брани.

В переводе на приличный русский язык, Алишер сказал примерно, что он уже уделал журналиста ответом. Также певец добавил, что его в целом не сильно интересует эта тема. Моргенштерн считает, что обсуждать здесь нечего, так как ситуация уже разрешилась известным всем образом и пути назад нет. Интервью с российским артистом опубликовано на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

К слову, сегодня, 31 августа, в жизни Моргенштерна произошло знаменательное событие. Скандальный певец женился на своей возлюбленной в лучших традициях 1990-х годов.