Как две капли воды: какие российские знаменитости похожи друг на друга

Николай Цискаридзе и Ефим Шифрин. Фото: Утро.news Анна Седокова и Анна Плетнева. Фото: Утро.news
Наташа Королева и Наталья Медведева. Фото: Утро.news Алена Свиридова и Юлия Рутберг. Фото: Утро.news Елена Исинбаева и Елена Ваенга. Фото: Утро.news
Звезд связывают общие черты лица и похожий темперамент

Некоторые знаменитости внешне очень похожи друг на друга – несмотря на то, что не являются родственниками. Расскажем, какие представители российского шоу-бизнеса имеют "некровных братьев или сестер".

Ефим Шифрин и Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе и Ефим Шифрин. Фото: Утро.news

Темные густые волосы, выразительный взгляд, активная мимика и широкий нос – это то, что "роднит" юмориста Ефима Шифрина с артистом балета Николаем Цискаридзе. Также двух знаменитостей объединяет восточная внешность. Если обратиться к биографии обоих звезд, то выясняется следующее: телеведущий родился в Магаданской области, а балетный педагог – в Грузии.

Анна Седокова и Анна Плетнева

Анна Седокова и Анна Плетнева. Фото: Утро.news

И Седокова, и Плетнева обладают обаятельной внешностью. Кроме того, обе певицы имеют сексуальные формы. Их связывает любовь к откровенным фотосессиям, в которых они демонстрируют свои прелести.

Наташа Королева и Наталья Медведева

Наташа Королева и Наталья Медведева. Фото: Утро.news

Королева и Медведева тоже сильно похожи друг на друга. Певицу и юмористку объединяет не только связь с шоу-бизнесом. Если внимательно рассмотреть фотографии двух Наташ, то можно прийти к выводу, что они имеют общие черты лица. Среди них – чуть вздернутый нос, умеренно пышные губы и выразительный взгляд.

Алена Свиридова и Юлия Рутберг

Алена Свиридова и Юлия Рутберг. Фото: Утро.news

Двух обаятельных блондинок называют некровными сестрами не только из-за цвета волос. Нетрудно заметить, что певица и актриса имеют много общего во внешности – продолговатое худое лицо, слегка вытянутый нос и похожая форма губ.

Елена Исинбаева и Елена Ваенга

Елена Исинбаева и Елена Ваенга. Фото: Утро.news

Особенная схожесть между Исинбаевой и Ваенгой наблюдается тогда, когда они собирают волосы в хвост или пучок. Легкоатлетку и артистку объединяют темные волосы, большие выразительные глаза и тонкие губы.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие звезды до сих пор не замужем. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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