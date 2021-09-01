Известная сваха была изгоем в детстве

1 сентября школьники и студенты возвращаются в учебные заведения. В этот день некоторые знаменитости склонны ностальгировать по былым временам, вспоминая собственный опыт. Звезда передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова не стала исключением.

По словам телеведущей, в школьные времена она столкнулась с травлей со стороны одноклассников. Знаменитость росла в неблагополучной семье, ее родители злоупотребляли алкоголем и не уделяли дочери должного внимания.

Маленькую Розу никто не обучал чтению и письму. Поэтому в первый класс Сябитова пришла с минимальным уровнем знаний и навыков. Это позволяло другим учащимся чувствовать превосходство над ней.

"Меня чморили постоянно", – излила душу телесваха.

У Сябитовой не было друзей, и ей приходилось мириться с ролью изгоя. Со временем телеведущая начала заниматься спортом. Данный вид деятельности спасал ее от одиночества и закалял характер. В итоге Роза выработала в себе упорство и целеустремленность, передает URA.RU.

Знаменитость отметила – изначально она очень ждала встречи с учителем и одноклассниками. Девочка мечтала поскорее надеть новую школьную форму, которую ей купили родители. На линейку Роза отправилась в платье с белым фартуком, бантами на голове и букетом цветов. Но после знакомства с детьми вся торжественность сменилась сплошным разочарованием.

Ранее Сябитова высказалась о тенденции возвращения эмигрантов в Россию.