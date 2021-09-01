Актриса нашла выход из неприятной ситуации

Актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала о домогательствах со стороны китайского режиссера. Все происходило на съемках одной из картин в Республике.

В тот момент Ирина была замужем. Однако неизвестно, с кем именно она состояла в браке – с Игорем Ливановым или Сергеем Безруковым. Напомним, с первым мужем артистка развелась в 2000 году, а со вторым – в 2015-ом.

По словам знаменитости, кинорежиссер прекрасно знал о ее статусе. Более того, сценарист понимал, что в скором времени Ирина уедет из Китая, передает News.ru.

Уроженец Поднебесной попытался добиться расположения русской красавицы. Специально для актрисы он заказывал белоснежный лимузин. Безрукова прекрасно понимала, к чему идет дело, поэтому решила сделать вид, будто она не понимает намеков режиссера.

Как-то раз китайский деятель культуры осмелился позвать Ирину в гости. Кинозвезда заявила – она придет только в сопровождении коллег из России. Свое условие она объяснила тем, что в стране не принято, чтобы представительница прекрасного пола посещала дом малознакомого мужчины в одиночку.

Тот согласился с условием Безруковой. Он накрыл для гостей шикарный стол. В какой-то момент кинорежиссер перевел разговор в более интимное русло. Через переводчицу он поинтересовался, популярны ли в России журналы с пометкой "18+". Также китаец спросил, что артистка думает о нравственности.

Ирина смогла найти выход из неловкой ситуации. Она рассказала сценаристу, какие взгляды имеет на этот счет.

"Я сказала: "Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым", – отметила актриса.

После этого сценарист перестал делать неоднозначные намеки.

В июле стало известно о том, что бывший супруг Ирины, Сергей Безруков, стал отцом в пятый раз.