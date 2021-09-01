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Советская и российская актриса театра и кино Тамилла Агамирова скончалась. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Артистки не стало на 94-году жизни. Последние дни она провела дома в поселке Николина гора Одинцовского городского округа. Практически всю творческую карьеру она посвятила театру "Ромэн", в котором работала вместе с супругом Николаем Сличенко.
Агамирова была замужем за артистом 62 года. Он ушел из жизни 2 июля из-за продолжительных проблем с легкими. Близкие сообщали, что смерть Николая Алексеевича никак не связана с коронавирусом.
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