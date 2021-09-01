Стала известна причина смерти вдовы Сличенко

Артистки не стало на 94-ом году жизни

Тамилла Агамирова умерла от продолжительной болезни и возраста. Об этом сообщил ее коллега Роман Грохольский.

Он отметил, что основоположники театра "Ромэн" стали уходить из жизни все чаще, а вдову Николая Сличенко артист и вовсе боготворил, сообщает 5-tv.ru.

В последнее время Агамирова практически не выходила на сцену из-за плохого состояния здоровья. Когда именно состоятся похороны актрисы пока неизвестно.

Напомним, о смерти Тамиллы Суджаевны стало известно сегодня, 1 сентября. Она скончалась спустя почти два месяца после ухода супруга из жизни. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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